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El-Sen’den yeni yıl mesajı: “2020’de de duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz”

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, 2019’u mücadele dolu bir yıl olarak geride bıraktıklarını kaydederek, “2020’de de bu duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz” dedi.
El-Sen’den yeni yıl mesajı: “2020’de de duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz”

Özkıraç yayımladığı yeni yıl mesajında, 2019’da özelde KIB-TEK’in genelde toplumun hassasiyetlerine saldırılar olduğunu savundu, EL-SEN olarak duruşlarını net şekilde ortaya koyduklarını söyledi.

Özkıraç, “Tıpkı AKSA’nın jeneratörünün geri gitmesini sağladığımız gibi bu topluma zarar veren her unsurun da geldiği yere geri gitmesini sağlayacağız. Bu kavgayı sonuna kadar vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kubilay Özkıraç, halkın yeni yılını kutladı, 2020’nin dünyaya barış getirmesini diledi.

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