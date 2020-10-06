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EL-SEN:Hadsizler istedi diye korkacak ve geri adım atacak değiliz

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EL-SEN:Bir ülke düşününüz ki, kaçak elektrik çalan bir insan toplumun malı olan bir kurumu yaşatmak içinmücadele veren bir sendikayı dava ediyor!
EL-SEN:Hadsizler istedi diye korkacak ve geri adım atacak değiliz

Açıklama şu şekilde:

Bir ülke düşününüz ki, kaçak elektrik çalan bir insan toplumun malı olan bir kurumu yaşatmak için mücadele veren bir sendikayı dava ediyor!
Sadece bu olay başlı başına KKTC’nin aynasıdır. Biz sendika olarak toplumumuzun en alt kesimi ile en üst kesimi arasında eşitliği sağlamak için yola çıktık. Tek hedefimiz adaletin sağlanması, KIB-TEK’e borcu olan herkesin eşitlik ilkesi içerisinde görevini yerine getirmesi ve ekmek yedeğimiz kurumumuzu yaşatıp halkımıza daha ucuz elektrik üretebilmektir. Bu bağlamda borcu olan tüm yerlere olduğu gibi Büyükkonuk Belediyesi’ne de aynı uygulamayı yaptık ve borcu yüzünden elektriğini kestik. İlgili belediyenin başkanı
olan Ahmet Sennaroğlu ise bölge halkından topladığı parayla belediyenin borcunu ödemek yerine hadsizce sendikamızı hedef almış, bu yetmezmiş gibi hiç utanmadan belediyeye ait binalara kaçak elektrik çekmiştir.
Yasaları ayaklar altına alan bu zat bize dava açmış ve bu dava 7 Ekim Çarşamba günü görüşülecektir.Yargımıza saygımız sonsuzdur. Vereceği her karar karşısında da boynumuz kıldan incedir. Ancak bir kez daha tekrar ediyoruz ki, en büyük yargı toplumun vicdanıdır. Mücadelemiz toplumun vicdanında haklı bulunmuştur. O nedenle mücadelemiz artarak devam edecektir. Hadsizler istedi diye korkacak ve geri adım atacak değiliz!

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