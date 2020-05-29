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EL-SEN:“Taçoy, Bakanlık görevinin yanında, AKSA sözcülüğü de yapıyor”

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EL-SEN, Taçoy’un, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevi yanında, “AKSA sözcülüğü görevini” de üstlenmiş durumda olduğunu ifade etti.
EL-SEN:“Taçoy, Bakanlık görevinin yanında, AKSA sözcülüğü de yapıyor”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), yayınladığı basın açıklamasında, Taçoy’un, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevi yanında, “AKSA sözcülüğü görevini” de üstlenmiş durumda olduğunu ifade etti.

EL-SEN: “TAÇOY, AKSA’NIN SÖZCÜLÜĞÜ GÖREVİNİ LAİKİYLE YAPACAĞINI, KAMUOYUNA İSPATLAMIŞTIR”

Taçoy’un “2 aylık mücbir durum için sözleşme mi bozulur” sözlerine işaret eden EL-SEN, “Sayın Taçoy dün yaptığı açıklamasıyla, AKSA’nın sözcülüğü görevini laiki ile yapacağını kamuoyuna ispatlamıştır” diyerek tepki gösterdi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç imzasıyla paylaşılan açıklamada, “İlgili bakan olarak tüm bilgi, belge ve rakamların masasında olmasına rağmen hala enerji fiyatlarının KIB-TEK’ten dolayı yüksek olduğunu iddia etmesi ve AKSA’ya ödenen 26 milyon TL’lik kira rezaletini örtmek için kamuoyuna yanlış bilgiler vermesi, yeni görevine ne kadar bağlı olacağını göstermektedir” denildi.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun, AKSA’ya yönelik, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde sarf ettiği ve hem muhalefetten, hem diğer iktidar vekillerinden, hem de kamuoyundan destek gördüğü açıklamasına işaret eden EL-SEN’in açıklaması şöyle devam etti:

“Kendi partisinin hukukçu vekilinin hukuksal görüşünü bile iki kelimeyle silip atan Taçoy’un, gerçekleri görmek ve bu toplumun başına bela olan AKSA’dan kurtulmak yerine, AKSA’nın bu toplumu sömürerek varlığını devam ettirmesi için çaba harcaması net bir şekilde niyetini ortaya koymuştur.”

“TAÇOY İMZASINA BİLE SAHİP ÇIKMIYOR”

Taçoy’un, KIB-TEK’e yatırım yapılacağına dair EL-SEN ile birlikte anlaşma metninin altında imzası bulunduğu anımsatılan açıklamada, Taçoy, imzasına sahip çıkmamakla suçlandı.

Açıklamada, Taçoy’un, AKSA’nın sözcülüğüne soyunduğu yinelenerek, “özellikle de KIB-TEK çalışanlarının maaşlarını işaret ederek enerji fiyatların bu nedenle yüksek olduğunu söylemesi tam anlamıyla akıl tutulmasıdır” denildi.

“FAZLA KONUŞAN BİR SENDİKA DEĞİLİZ, GEREKLİ CEVABI, GÜCÜMÜZÜ ALDIĞIMIZ SOKAKLARDA VERİRİZ”

Açıklamayı, bir çağrıyla noktalayan EL-SEN Başkanı Özkıraç, Taçoy’u, girdiği bu yanlış yoldan dönmeye davet etti ve attığı imzaya sahip çıkarak KIB-TEK’e yatırım yapması yönünde gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı, bir de uyarıda bulundu:

“Kısa bir süre içerisinde bu olmadığı takdirde EL-SEN olarak gereğini yapacağımızı bilmesini isteriz. Biz fazla konuşan bir sendika değiliz, biz gerekli cevabımızı gücümüzü aldığımız sokaklardan veririz. “

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