El ve Cilt Dezenfektanları Devlet Hastanesi’ne Teslim Edildi

GazimağusaTürk Maarif Koleji Kimya Laboratuvarlarında üretilen antiviral el ve cilt dezenfektanları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne teslim edildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmenleri tarafından hazırlanan dezenfektanları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.AdilÖzyılkan'a teslim etti.

Üretilen dezenfektanlar hastane içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılacak.

Bakan Çavuşoğluteslim sırasında yaptığı konuşmadaöğretmenlerin ihtiyaç duyulduğunda sorumluluk alarak topluma liderlik ettiğini ayrıca bu süreçte halka moral verdiği belirterek görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Kurumlar arası işbirliğinin önemine de vurgu yapan Çavuşoğlu, üretilen ürünlerin sağlık çalışanlarına, polislere ve elzem görev yürüten çalışanlaradağıtılacağını söyledi.

Başhekimi Dr.AdilÖzyılkan ise hastanede bu tür tıbbi malzemelere ihtiyaç duyduklarını belirterek öğretmenler tarafından üretilen malzemeleri hastane içerisinde ihtiyaçlı bölümlere dağıtarak kullanacaklarını kaydetti.

Özyılkan ayrıca süreç içerisinde üretimleriyle sağlık çalışanlarına verdikleri desteklerden dolayı tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.