Elbise dolabında uyuşturucu bulundu

Alsancak’ta ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Arınzechukwu Elvıs Okekearu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna 11 Şubat 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Alsancak adresinde sakin zanlı Arinzechukwu Elvıs Okekearu’nun ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda arama yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında dıştan siyah bant ve folyo kâğıdı ile sarılı folyo kutusu içerisinde 34 adet paket şeklinde 15 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ancak PCR testi yapılmasına rağmen sonucunun çıkmaması üzerine zanlının mahkemeye getirilmediğini ve soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.