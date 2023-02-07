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Elçi Feyzioğlu: Adıyaman'daki Otel enkazından bir ses duyuldu

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, enkazdan ses duyulduğunu belirtti, öte yandan 10 bedenin çıkarıldığını, kötü haberlerin de geldiğini belirtti.
Elçi Feyzioğlu: Adıyaman'daki Otel enkazından bir ses duyuldu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, enkazdan bir ses duyulduğunu açıkladı, “Bir umut, herkes çalışıyor” dedi.

Adıyaman Grand İsias Otel’de Urfa’dan getirilen vinç ve mahallinden bulunan iş makinelerinin çalıştığını belirten Feyzioğlu, otelden acı haberlerin de geldiğini, öğrenci ve velilerden henüz kimseye ulaşılamadığını söyledi.

Feyzioğlu, “Otelde kalan diğer 10 kişinin bedeni çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, “Şimdi uydu hattından enkaz başından gelen bilgi” diyerek, “Enkazdan bir ses duyuldu. Bir umut. Herkes çalışıyor. Yeni bir profesyonel arama kurtarma ekibini destek için göndermek üzere Ankara ve Adıyaman’la koordine halindeyiz” dedi.

Elçi Feyzioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman Grand İsias Otel’de Urfa’dan getirilen vinç ve mahallinden bulunan iş makineleri çalışıyor. Maalesef acı haberler geliyor otelden. Öğrenci ve velilerden ulaşılan yok. Otelde kalan diğer on kişinin bedeni çıkarıldı. Şimdi uydu hattından enkaz başından gelen bilgi: enkazdan bir ses duyuldu. Bir umut. Herkes çalışıyor.

Yeni bir profesyonel arama kurtarma ekibini destek için göndermek üzere Ankara ve Adıyaman’la koordine halindeyiz.”

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