Elcil: Kimseye Yasaların, Kuralların Üzerinde Davranma Avantajı Vermez

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanının "partizanca tutumu" gerekçesiyle Cihangir- Düzova İlkokulu’nda bugün tam gün greve gitti.

KTÖS Yürütme Kurulu üyeleri, Cihangir- Düzova Okul Müdürü, öğretmenleri, çalışanları ve okul aile birliği üyeleri de Milli Eğitim Bakanlığı önünde basına açıklamalarda bulundu.

Cihangir- Düzova İlkokulu’nda yarın 08.00-11.00 saatleri arasında yeniden greve gidecek olan KTÖS, perşembe günü ise saat 14.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, geçici istihdamla Cihangir- Düzova İlkokulu’nda işe başlayan ve hakkında devamsızlık, çalışmama gibi nedenlerle şikayet bulunan hademe hakkında disiplin soruşturması açılmayıp, kendi talebi doğrultusunda, başka okula görevlendirildiğini belirtti.

Elcil, Cihangir- Düzova İlkokulu müdürünün haberi olmaksızın başka okula görevlendirilen hademenin, Lefkoşa’daki okulda da benzer davranışlar sergilemesi üzerine, her iki okul müdürünün Eğitim Bakanlığında yazılı şikayeti bulunmasına rağmen yeniden Cihangir-Düzova İlkokulu’na görevlendirildiğini söyledi

“UTANILACAK BİR DURUM…

Konuyu geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüştüklerini ancak sonucun değişmediğini belirten Elcil, şöyle devam etti:

“Sayın Bakan, UBP Örgüt Başkanı yakını olan bu şahsı korumaya devam ediyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. UBP’li olmak, UBP’li örgüt başkanının yakını olmak ayrıcalık değildir. Partili olmak kimseye yasaların, kuralların üzerinde davranma avantajı vermez. Geçici olarak işe alınan bir insan, Eğitim Bakanlığı’nı idare eder duruma geldi, işin özü budur. Bu utanılacak bir durumdur…”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na “Partizanca insan kayırmaktan vazgeçin” diyerek seslenen Elcil, bu tutumların bakanlık ve sendikanın yürüteceği çalışmaların önünde engel olacağını söyledi.

UYARI GREVİ DEVAM, PERŞEMBE GÜNÜ BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPILACAK

Öte yandan, KTÖS, yarın saat 08.00-11.00 saatleri arasında Cihangir-Düzova İlkokulu’nda 3 saatlik uyarı grevine gidecek. Sendika, perşembe günü saat 14.30’da sendika yöneticileri, okul öğretmenleri, öğrenci ve velilerin katılımıyla bakanlık önünde eylem yapacak.