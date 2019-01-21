Elcil: “Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı türkler sınır kapılarının yakınına kurulan sandıklarda AP seçimi için oylarını kullanabilecekler”

Elcil yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ın, 2004 yılından beri “bir bütün olarak” Avrupa Birliği’ne üye olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, 26 Mayıs tarihinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri konusunda Kıbrıs Türk toplumunun aklını karıştırmaya yönelik açıklama ve beyanlar yapıldığını savunarak, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin, sınır kapılarının yakınına kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceğini kaydetti.

Elcil yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ın, 2004 yılından beri “bir bütün olarak” Avrupa Birliği’ne üye olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “resmi devlet” olarak uluslararası tanındığı için Avrupa Birliği hukukunun kuzeyde uygulanmadığını savunan Elcil, “Kıbrıslı Türkler, Avrupa Birliği vatandaşıdırlar ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olma ve oy kullanma hakları vardır” dedi.

Elcil şöyle devam etti:

“Annan Planı kabul edilmiş olsaydı, kuzey parça devletinin iki, güney parça devletinin de dört sandalye ile Avrupa Parlamentosu’nda temsiliyeti olacaktı. Şu anda Kıbrıs sorununda herhangi bir çözüm olmadığından, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait altı sandalye için seçimler yapılacaktır. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kayıtlı kimlik almış 105 bin Kıbrıslı Türk vardır ve bunların 77 bini seçmen yaşında olup, oy kullanma hakkına sahiptir. 77 bin Kıbrıslı Türk seçmenin 25 bininin kayıt sorunu vardır. Kuzey Kıbrıs’ta yaşamalarına rağmen, adresleri güney Kıbrıs’ın farklı bölgelerinde kayıtlı görüldüğü için şahsen başvurarak kayıtlarını düzenlemeleri gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde oy kullanamayacaklardır. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler sınır kapılarının yakınına kurulan sandıklarda oylarını kullanacaklardır.

Bu gerçekler ışığında, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımını engellemeye yönelik başta UBP Başkanı Sn. Ersin Tatar olmak üzere tüm ayrılıkçı siyasetçilere doğruları konuşmalarını tavsiye eder, yalanlarla politika yapılmayacağını vurgularız. Ayrıca 1960 yılından beri üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’ndeki Kıbrıslı Türklere ait iki sandalyeyi Rumlara terk ederek Avrupa Konseyi’nde gözlemci statüsünü kabul edenin Ulusal Birlik Partisi olduğu gerçeğini de hatırlatırız.”