  • BIST 99.181
  • Altın 219,340
  • Dolar 5,3384
  • Euro 6,0680
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Elcil: “Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı türkler sınır kapılarının yakınına kurulan sandıklarda AP seçimi için oylarını kullanabilecekler”

» »
Elcil yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ın, 2004 yılından beri “bir bütün olarak” Avrupa Birliği’ne üye olduğunu ifade etti.
Elcil: “Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı türkler sınır kapılarının yakınına kurulan sandıklarda AP seçimi için oylarını kullanabilecekler”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, 26 Mayıs tarihinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri konusunda Kıbrıs Türk toplumunun aklını karıştırmaya yönelik açıklama ve beyanlar yapıldığını savunarak, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin, sınır kapılarının yakınına kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceğini kaydetti.

Elcil yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ın, 2004 yılından beri “bir bütün olarak” Avrupa Birliği’ne üye olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “resmi devlet” olarak uluslararası tanındığı için Avrupa Birliği hukukunun kuzeyde uygulanmadığını savunan Elcil, “Kıbrıslı Türkler, Avrupa Birliği vatandaşıdırlar ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olma ve oy kullanma hakları vardır” dedi. 

Elcil şöyle devam etti:

“Annan Planı kabul edilmiş olsaydı, kuzey parça devletinin iki, güney parça devletinin de dört sandalye ile Avrupa Parlamentosu’nda temsiliyeti olacaktı. Şu anda Kıbrıs sorununda herhangi bir çözüm olmadığından, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait altı sandalye için seçimler yapılacaktır. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kayıtlı kimlik almış 105 bin Kıbrıslı Türk vardır ve bunların 77 bini seçmen yaşında olup, oy kullanma hakkına sahiptir. 77 bin Kıbrıslı Türk seçmenin 25 bininin kayıt sorunu vardır. Kuzey Kıbrıs’ta yaşamalarına rağmen, adresleri güney Kıbrıs’ın farklı bölgelerinde kayıtlı görüldüğü için şahsen başvurarak kayıtlarını düzenlemeleri gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde oy kullanamayacaklardır. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler sınır kapılarının yakınına kurulan sandıklarda oylarını kullanacaklardır.

Bu gerçekler ışığında, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımını engellemeye yönelik başta UBP Başkanı Sn. Ersin Tatar olmak üzere tüm ayrılıkçı siyasetçilere doğruları konuşmalarını tavsiye eder, yalanlarla politika yapılmayacağını vurgularız. Ayrıca 1960 yılından beri üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’ndeki Kıbrıslı Türklere ait iki sandalyeyi Rumlara terk ederek Avrupa Konseyi’nde gözlemci statüsünü kabul edenin Ulusal Birlik Partisi olduğu gerçeğini de hatırlatırız.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayyannililer (Aydın) Kültür-Dayanışma Derneği başkanlığına Cemal Dermuş seçildi21 Ocak 2019 Pazartesi 14:25
  • Okul çağı hastalıkları ve yapılması gerekenler21 Ocak 2019 Pazartesi 14:20
  • Sivil Savunma Teşkilatı’na bugünden itibaren tek numaradan ulaşılabilecek21 Ocak 2019 Pazartesi 14:15
  • Babasını bıçakladı, bıçak kırılınca darp etti!21 Ocak 2019 Pazartesi 14:01
  • “Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı” müracaatları için son tarih 25 Ocak…21 Ocak 2019 Pazartesi 13:55
  • Üç sendika Posta Dairesi’nde yaşanan sorunları protesto edecek21 Ocak 2019 Pazartesi 13:50
  • TCG Barbaros Fırkateyn’i Gazimağusa Limanı’nda ziyarete açıldı21 Ocak 2019 Pazartesi 13:50
  • Akıncı: “Geciken adalet, adalet değildir”21 Ocak 2019 Pazartesi 13:45
  • 5. Mesarya tiyatro şöleni başladı21 Ocak 2019 Pazartesi 13:40
  • KKTC devlet opera ve balesi kuruluş çalışmaları ivme kazandı21 Ocak 2019 Pazartesi 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti