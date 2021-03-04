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Elcil:Tatar ve Saner de AKP’nin memuru olmanın en güzel örneklerini sergilemektedirler.

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan Ersan Saner’in dün Ankara’da imzaladığı protokolü ve eklerini hâlâ kamuoyuna resmi olarak açıklanmamasını eleştirdi
Elcil:Tatar ve Saner de AKP’nin memuru olmanın en güzel örneklerini sergilemektedirler.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan Ersan Saner’in dün Ankara’da imzaladığı protokolü ve eklerini hâlâ kamuoyuna resmi olarak açıklanmamasını eleştirdi

Yapılan açıklama şöyle:

“Adamızın kuzeyini kayyumlarla yönetmeye başlayan, AKP Hükümeti Kıbrıs Türk toplumunu siyasi rehine olarak tutmaya, protokollerle toplumsal varlıklarımıza el koymaya devam ederken, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koltuğuna oturtulan Sn. Ersin Tatar ve Sn. Ersan Saner de AKP’nin memuru olmanın en güzel örneklerini sergilemektedirler.

Nüfus yapımıza, seçimlerimize ve iç politikaya müdahale ederek şükrancı memurlarının seçilmesi için her yolu deneyen AKP, kamu kaynaklarının partizanca tüketilmesine de sesini çıkarmamaktadır. TC Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın “itibardan tasarruf olmaz” söylemini ilke edinmiş kukla yöneticilerimiz, bir yandan “kaynak yoktur” söylemi yaparak çalışanların maaşlarını keserken, diğer yandan ise lüks makam arabaları almakta, üçlü kararnamelerle atamalar hızla devam etmektedir.”

“’Kamu kaynaklarını doğru kullanalım’ diye açıklama yapan Sn. Tatar, bir milyon TL’ye yeni makam aracı aldığını ve seçim döneminde işe aldığı yüzlerce kişi için devlet bütçesine 21 milyon ek külfet getirdiğini unutmuş görünmektedir. Covid-19 salgınını iyi yönetemeyen, AKP’nin memurları esnafı, işçiyi, taşımacıyı, açlık ve işsizlikle karşı karşıya bırakırken, topluma “kamu kaynaklarını hesaplı kullanın” diye akıl vermektedir. Yağ çekmekten vıcık vıcık olmuş Başbakan Sn. Ersan Saner de dün Ankara’da imzaladığı protokolü ve eklerini hala daha kamuoyuna resmi olarak açıklamamıştır.”

Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesi ve itibarı bu siyasetçiler tarafından yerle bir edilmiştir. Sn. Tatar Nisan ayında 5+1 olarak nitelediği görüşmeler ile ilgili her gün içi boş açıklamalar yaparken, bu görüşmelerin 5+1 değil, 4+1 olacağını gizlemeye çalışmaktadır. AKP’nin atadığı kayyumlar yüzünden Nisan ayındaki görüşmeler 5+1 değil, 4+1 olarak gerçekleşecektir. Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmeyen Sn. Tatar, o masaya Türkiye’nin bir memuru olarak oturacaktır.”

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