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Elektriğe Zam!!!

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KIB-TEK elektriğe zam yapma kararı aldı.
Elektriğe Zam!!!

Edinilen bilgilere göre zam oranı ikiye bölünerek uygulanacak.

Önümüzdeki hafta uygulanacak zam oranı %18 olarak tespit edildiği öğrenildi.

İkinci zammın ise Ekim ayı içerisinde %12/15 civarlarında uygulanacağı tahmin ediliyor.

Kıb-Tek yönetim kurulunun kumarhanelere uygulanan kıyak teşvikli tarife ile ilgili nasıl bir çalışma yaptığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Devlet daireleri yaklaşık KW başına 1.3 TL ücret öderken kumarhaneler ise teşvikli olarak 0.82 TL'den elektrik tüketmeye devam ediyor.

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