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Elektrik Kesintisi Var

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Güzelyurt ve Lefke'de bazı yerleşim yerlerine yarın 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Elektrik Kesintisi Var

Güzelyurt ve Lefke'de bazı yerleşim yerlerine yarın 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt'ta Zümrütköy Vişne Sok., Nar Sok. ve civarında; Lefke'de ise Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarında elektrik kesik olacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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