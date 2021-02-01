Elektronik Dükkanında 3 pozitif vaka!

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Mebel Elektronik sosyal medya hesabı üzerinden 3 çalışanının testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Açıklama şu şekilde:

Değerli Müşterilerimiz; Şirketimizde çalışan 1 personelimizde, Korona virüs semptomu belirtisi üzerine, 25 Ocak Pazartesi günü yaptırdığımız test sonucu pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine tüm çalışanlarımıza test yapıldı. Diğer test sonuçlarında 2 kişi daha pozitif olarak belirlenmiştir. Gerekli tüm önlemler alınıp tedavi süreci başlamış, temaslı çalışanlarımız da karantinaya girmiştir. Tüm halkımıza sağlıklı günler diler, en yakın zamanda sizlere kaldığımız yerden hizmet vereceğimizi bildiririz. Acil durumlar için bizlere ulaşabilirsiniz.