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Elon Musk, beyin çipi projesinin insan deneyleri için onay aldı

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Elon Musk'ın tartışmalar yaratan ve sert eleştirilerle karşılanan beyin çipi projesinde insanlı deneylere izin verildi.
Elon Musk, beyin çipi projesinin insan deneyleri için onay aldı

Ünlü milyarder Elon Musk’ın sahip olduğu ve beyin çipi projesiyle dikkat çeken Neuralink, insanlar üzerinde deney yapmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay aldı.

BBC’nin haberine göre, Neuralink’in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, beyin çipi projesinin FDA tarafından onaylanması, birçok insana yardım edilmesini sağlayacak önemli bir adım olarak görüldü.

Açıklamada, Neuralink takımının FDA ile yakın işbirliği sayesinde onay alındığı, deney aşaması başvuruları için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Neuralink firması, söz konusu projeyle, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve görme engeli gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

DENEYLERDE 1500 HAYVAN ÖLMÜŞTÜ

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı belirtildi. Ancak bundan sadece birkaç ay önce Neuralink, 1500 hayvanın ölümünden sorumlu tutulduğu bir soruşturmayla karşı karşıya kalmıştı.

Şirket çalışanlarının da ifadelerine göre; Musk'ın araştırmayı hızlandırma isteği nedeniyle 86 domuz ve iki maymunu içeren dört deney, planlandığı gibi gitmediği için defalarca tekrarlanması gerekti. Ayrıca, çalışanlar ifşalarında deneklerin deneyler tamamlandıktan sonra genellikle öldürüldüğünü de belirtmişti. 

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