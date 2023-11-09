  • BIST 7782.91
  • Altın 1786.47
  • Dolar 28.5243
  • Euro 30.5885
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKamyon kasasında cenazeler, yaralı bebekler: İsrail vahşetinde 34'üncü gün

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, "Grok" adlı yapay zeka modelini tanıttı

» »
X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, "Grok" adı verilen yeni yapay zeka modelini duyurdu.
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, "Grok" adlı yapay zeka modelini tanıttı

xAI'ın sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, sorulan sorulara "nükteli ve asi" yanıtlar vermek üzere tasarlandığı belirtilen Grok, "Mizahtan nefret ediyorsanız lütfen kullanmayınız!" esprisiyle tanıtıldı.

Grok'un "benzersiz temel avantajının, X platformu aracılığıyla dünyaya ilişkin gerçek zamanlı bilgisinin olduğu" ifade edildi.

Yapay zeka modeli Grok'un, diğer yapay zeka sistemlerinin "yanıtlamayı reddettiği" soruları da yanıtlayacağı kaydedildi.

Grok'un henüz "beta ürün" olduğu belirtilen paylaşımda, yapay zeka modelinin "hızlı gelişeceği" mesajı verildi.

Musk'ın yapay zeka şirketi xAI

Elon Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI, temmuz ayında kurulmuştu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydedilmişti.

xAI ekibinin Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarılmıştı.

Açıklamada, ekibin yapay zeka alanında "en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği" ifade edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Musk'tan 'ironik' İran paylaşımı28 Ekim 2023 Cumartesi 13:25
  • Araştırma: AB’deki siyahların neredeyse yarısı ırkçılığa maruz kalmış25 Ekim 2023 Çarşamba 20:45
  • Trump başkan seçilirse göçmenlere yönelik 'ideolojik tarama' yapmayı planlıyor24 Ekim 2023 Salı 11:04
  • ABD üst düzey askeri yetkililerini İsrail'e danışmanlık için gönderiyor24 Ekim 2023 Salı 10:22
  • Arjantin seçimlerinde aşırı sağcı aday Milei ve solcu aday Massa ikinci turda yarışacak23 Ekim 2023 Pazartesi 09:59
  • ABD, BM Güvenlik Konseyinde çatışmalara ara verilmesini isteyen tasarıyı veto etti18 Ekim 2023 Çarşamba 18:29
  • BMGK acil toplanacak18 Ekim 2023 Çarşamba 08:36
  • ABD'de 1,76 milyar dolarla dünyanın ikinci en büyük piyangosu sahibini buldu12 Ekim 2023 Perşembe 21:00
  • 2023 Nobel Ekonomi Ödülü, Harvard Üniversitesi Profesörü Claudia Goldin’a verildi09 Ekim 2023 Pazartesi 19:17
  • İnsan eti yemekten fazlası: Yamyamlık, Avrupa’da cenaze ritüeliymiş07 Ekim 2023 Cumartesi 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti