Emek Platformu'ndan asgari ücret tepkisi

Emek Platformu yazılı bir açıklama yayınlayarak asgari ücret ile ilgili tepki gösterdi

Emek Platformu yazılı bir açıklama yayınlayarak asgari ücret ile ilgili tepki gösterdi:

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONUNUN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR. ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK KAMU MAAŞINA ENDEKSLENMELİDİR.

Bir yıldan fazla belirlenemeyen asgari ücrete trajikomik bir artış yapılmıştır. Başta özel sektör emekçileri olmak üzere belirlenen maaşla yaşayan tüm insanlarmız bu durumdan mağdurdurlar. Yaşadığımız pandemi süresince bütün riskleri göze alarak çalışmak zorunda kalan emekçilerin hali günden güne kötüye giderken, Asgari Ücret Saptama Komisyonundaki tarafların tutumları, emekçileri hayatlarını insanca idame ettirecekleri artıştan mahrum bırakmıştır.

Hükümetin gönülsüzlüğü, işveren sendikalarının kibirli şımarıklığı ve yasa tanımazlığı, işçi temsilcilerinin ise rahatlığı kabul edilemez.

Yaşananlar Asgari Ücret Saptama Komisyonu denen yapının, işçiler ve emekçiler için ne kadar işlevsiz olduğunu bir kere daha gözler önüne sermektedir.

Gelinen noktada bu komisyondan emekçilere insanca yaşayacakları bir artış yapmasını beklemek, ölüden gözyaşı beklemektir.

Emekçiler için hiçbir anlam ifade etmeyen bu komisyonun toplanması artık anlamsızdır.

Yasal düzenlemelerle asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslenmelidir. Özel sektör emekçilerinin eşel mobil uygulamasından yararlanması sağlanarak, bu danışıklı dövüşe bir son verilmelidir.