Emeklilik var maaş yok!

Maaş alamayan bazı emekli polislerin Rum kesimindeki sosyal hizmetler dairesine başvurarak ailelerini geçindirmek için maaş bağlanması talebinde bulunacaklarını belirten Atınç Yağızsoy, bu durumun KKTC adına çok acı bir durum olduğuna vurgu yaptı.

ANAYASAYA AYKIRI

Polis Teşkilatının önemli şubelerinde görev yaptıktan sonra emekliye çıkan ancak emekliye çıktıktan sonra maaşını 55 yaşını doldurduktan sonra alacak olan Atınç Yağızsoy bu uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.Asker gibi Güvenlik Kuvvetlerine bağlı olan polis teşkilatının, üvey evlat muamelesi gördüğünü, memurun 25 yıl çalışma süresinin aksine ek görevler ile polisin 35.5 yıl görev yaptığını ancak yine de 55 yaşından önce emekliye çıkması halinde emekli maaşını alamadığını dile getirdi.

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Emekli olan bir arkadaşımız ailesini geçindirmek için özel şirkette bekçilik yapar. Buradan ilk defa söyleyeyim, bir başka emekli olup da maaş alamayan bir başka arkadaşımız da, isim vermeyim çünkü bunun vatan, millet meselesine de sokabilirler, Rum kesiminden bir şekilde, sosyal yardım veya bir maaş bağlatmaya çalışır. İşte KKTC polisini bu duruma düşürdüler

Polis Teşkilatının önemli şubelerinde görev yaptıktan sonra emekliye çıkan ancak emekliye çıktıktan sonra maaşını 55 yaşını doldurduktan sonra alacak olan Atınç Yağızsoy bu uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Asker gibi Güvenlik Kuvvetlerine bağlı olan polis teşkilatının, üvey evlat muamelesi gördüğünü, memurun 25 yıl çalışma süresinin aksine ek görevler ile polisin 35.5 yıl görev yaptığını ancak yine de 55 yaşından önce emekliye çıkması halinde emekli maaşını alamadığını dile getirdi.

Maaş alamayan bazı emekli polislerin Rum Kesimindeki sosyal hizmetler dairesine başvurarak ailelerini geçindirmek için maaş bağlanması talebinde bulunacaklarını belirten Atınç Yağızsoy, bu durumun KKTC adına çok acı bir durum olduğuna vurgu yaptı.

Atınç Yağızsoy Detay TV’de katıldığı canlı yayın programında yaptığı açıklamada, polisten, 25.5 yıl çalıştıktan sonra 48 yaşında emekli oldum. Ancak 55 yaşını doldurduktan sonra emekli maaşı alacağım. Dünde bir sınıf arkadaşımı gördüm. Aslında bu arkadaşım ile Astsubay olmak için karar vermiştik. Ancak son gün ben kararımı değiştirerek polis yazıldım. O sınavlara girdi Astsubay oldu. O 12 yıl önce emekli oldu. Ben ise 7 yıl sonra maaş alacağım dedi.

Atınç Yağınsoy açıklamasına devamla, aslında bakarsanız polis askere bağlıdır. Görev ile ilgili veya herhangi bir başka hak arama durumunda polisi nakil ile veya işini değiştirmekle bölümünü değiştirmekle tehdit ediyorlar. Polis aslında kendi içinde branşlaştı ve kimin hangi şübeyi sevdiğini bildiği için bu tehditti yapıyorlar. Polis branşlaşma yapılmadığı için herkes sesini çıkartamıyor. Biz, polisin haklarını dile getireceğini seçimden önce söyleyen Zeki Çeler’i aradık. Polisin haklarını arayacağını söylemişti. Emekli olduktan sonra maaş bağlanmadı. 55 başını doldurmayı bekliyoruz. Emekli maaşsız olduk. Verilen ikramiyeden biraz biraz kullanıp ailemizi geçindiriyoruz. Ama o da nereye kadar dayanır bilmiyoruz ifadesinde bulundu.

Emekli olan bir arkadaşımız ailesini geçindirmek için özel şirkette bekçilik yapar. Buradan ilk defa söyleyeyim, bir başka emekli olup da maaş alamayan bir başka arkadaşımız da, isim vermeyim çünkü bunun vatan, millet meselesine de sokabilirler, Rum kesiminden bir şekilde,sosyal yardım veya bir maaş bağlatmaya çalışır. İşte KKTC polisini bu duruma düşürdüler diyen Atınç Yağızsoy,.bu kadar gururla yaptığımız bu mesleği öyle bir duruma düşürdüler ki arkadaşımız emekli olduktan sonra maaş alamıyor ve Rum Kesiminden bağlatmaya çalışıyor. Ne acıdır. Aslında bunu söylememem gerekirdi ama artık dayanamadım ve söyledim. Tabi bunu Rum’da havada kapabilir. Bu konuda da hükümetin dikkatini çekerim. İşte polisi bu duruma düşürdüler. Özellikle CTP seçimden önce söz vermişti ama sözünü tutmadı. Baksınlar birşeyler yapsınlar dedi.