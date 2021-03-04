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Eminoğlu’na 10 yıl, Özbekoğlu’na 5 yıl hapis!

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Uzun süredir sonucu beklenen ve ülkede büyük haber olan Mehmet Eminoğlu davası dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.
Eminoğlu’na 10 yıl, Özbekoğlu’na 5 yıl hapis!

Uzun süredir sonucu beklenen ve ülkede büyük haber olan Mehmet Eminoğlu davası dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Girne’de sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrettiği iddiası ile yaklaşık 1 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı sanık Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu aleyhindeki dava dün sonuçlandı. Girne Ağır Ceza mahkemesi heyeti Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin oy birliği ile vermiş olduğu kararı başkan Cemaller Açıkladı. Cemaller mahkemeye sunulan 41 amer dinlenen tanıklar ve sunulan olgular ışığında sanıkların 13 sahte vekaletname ile 8 daire, 1 arazi ve 1 dükkanı 2 ayrı şirket üzerine sahte evraklarla geçirdiklerine karar verdiklerini açıkladı. Başkan Füsun Cemaller sanıkların davaların davalarını kabul ettiklerine değinerek ceza takdirinde suçtaki rollerine göre karar verdiklerini belirtti. Cemaller Sanık Mehmet Eminoğlu’nun vekaletnameleri hazırlayan sanık Serdar Özbekoğlu’nun ise sahtelenmiş vekalet nameleri onaylayarak tedavüle sürülmesini sapladığını ifade etti. Başkan Cemaller dava süresince bazı mağduriyetleri giderdiğini bazılarını ise gidermediğini dikkate alarak suçta da etkin rolde olan Mehmet Eminoğlu’nun 10 yıl, Serdar Özbekoğlu’nu ise 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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