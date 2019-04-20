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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

“Emlak Sektörü ve Çalışanlarını Dünya Standartlarının Üzerine Taşıma Hedefindeyiz”

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Emlakçılar Birliği’yle, sadece sektörü ve çalışanlarını değil, ülkeyi, adada bulunan toprak ve mülkiyeti, adanın turizme açılan yüzünü korumak maksadıyla çalışma yaptıklarını belirtti.
“Emlak Sektörü ve Çalışanlarını Dünya Standartlarının Üzerine Taşıma Hedefindeyiz”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ile Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odasının düzenlediği eğitim seminerleri devam ediyor.

2’inci Emlakçılık Eğitim Semineri, bugün The Arkın Colony Otel’de yer aldı.

Seminerin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığının, emlak sektöründe ve Emlakçılar Birliği’nin, geç kalmış yasasını yürütme ve idare ettirmede yürütücü bakanlık olduğunu ifade ederek, “Son yıllarda, ekonomik anlamda, ciddi sektörel büyümeye katkısı olan inşaat ve emlak sektörünün katkılarını yadsıyacak durumda değiliz ve böyle bir katkı varken bu sektörün sorunlarını görmezden gelmek asla doğru olmaz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Baybars, 14 aylık görev süresince, sektörün sorunlarıyla ilgilenme konusunda geç kaldıklarını dile getirerek, özellikle son dönemde Emlakçılar Birliğiyle yaptıkları yoğun temaslarla, sadece sektörü ve çalışanlarını değil, ülkeyi adada bulunan toprak ve mülkiyeti, adanın turizme açılan yüzünü korumak maksadıyla çalışma yaptıklarını belirtti.

Son yıllarda, KKTC ‘de ekonominin sürdürülebilir alanlarının emlak ve inşaat sektörleri olduğunu vurgulayan Baybars, bu iki sektörün kayıt altında devam ettirilmesi, kurallarının doğru tespit edilmesi, imar planları ve şehir planlamasıyla, ülkede pazarlanmak istenen emlak ve vizyonun doğru şekilde ortaya konması için işbirliğiyle ciddi çalıma yapılması gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda emlak satışlarının , dönemsel olarak Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak artış ya da düşüş gösterebildiğini anımsatan Baybars, önemli olanın, sektörün ayakta durabilmesi için , sektörün dengeli ve istikrarlı şekilde büyümesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Ülkede emlağa, yurtiçinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun talep olduğunu , bazı emlakçıların yurtdışında ciddi pazarlama çalışmaları yaptığını anımsatan Baybars, “Daha güzelini dünyaya sunmak amacıyla, öncelikli görevimiz imar planlarıyla , şehir planlamasıyla konut ve emlak ihtiyacını, ülkedeki yapılanmanın nasıl olması gerektiğini biraz daha doğru tanımlayabilmektir” dedi.

Geçmişte ,Girne çehresinin emlak sektöründe ciddi bir ivme yakalanmasını sağladığını ancak , bu dönemki rakamların beklentileri karşılamadığını ifade eden Baybars, geçen yaz yaşanan ekonomik krizden sonra hükümetin çıkardığı Kanun Hükmünde kararnameyle , 6 ay boyunca yabancıların konut ve daire alımını 3’e çıkarılmasına ve bu sürenin Aralık ayına kadar uzatılmasına rağmen, bunun ciddi satış rakamları ve ekonomik getiriye dönüşmediğini kaydetti.

Bu konunun başarıya ulaşılmamasının önemli nedenlerinden birinin kayıt dışılığın, özellikle emlağın kimin adına kayıtlı olduğunun doğru tespit edilememesinden kaynaklandığını söyleyen Baybars, bu konuda engelleri aşmak için çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Vergiler, harç miktarlarının yüksek olmasının da ayrı bir sorun olduğunu söyleyen Baybars, tapu harçlarıyla ilgili iyileştirmeler yapılarak, vatandaşların konut alımını kolaylaştırmak, sektörde canlılığı sağlamak için de çalıştıklarını anlattı.

2007 yılınde kayıt dışı emlakçılıkla mücadele için çıkarılan yasanın prematüre doğduğunu, 12 yılda altının doldurulamamasının sektöre ciddi şekilde zarar verdiğini dile getiren Baybars, Sungur ve ekibinin gayretleriyle, geçici komisyonun kalıcı hale gelmesi, 12 yıllık dönemde yaşanan mağduriyetleri gidermek için yasa tasarısı çalışması yaptıklarını anımsattı.

Yasa tasarısının önümüzdeki hafta bakanlar kuruluna sunulacağını belirterek , geçici komisyon kalıcı komisyona dönüştürülememesi nedeniyle kayıtlılığa geçilemediğini ve sorunlar yaşandığını belirten Baybars, Emlakçılar Birliğiyle birlikte hazırladıkları yasa tasarısıyla, geçmiş dönemdeki işlemlerin de yasal hale geleceğini ve yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir mağduriyete maruz kalınmayacağını vurguladı.

Kayıt dışılıkla, işbirliği içinde mücadele verilmesi gerektiğini ifade eden Baybars, bakanlık olarak bu yönde yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.

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