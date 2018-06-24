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Emrah Yeşilırmak Yenierenköy'de yeni Başkan oldu

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Emrah Yeşilırmak Yenierenköy'de yeni Başkan oldu
Emrah Yeşilırmak Yenierenköy'de yeni Başkan oldu

Emrah Yeşilırmak Yenierenköy'de yeni Belediye Başkanı oldu

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