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En Çok Yağış Bostancı Ve Zümrütköy’de Kaydedildi

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Ülkeye son 24 saatte en çok yağış metrekareye 28 kilogram ile Bostancı ve Zümrütköy’e düştü.
En Çok Yağış Bostancı Ve Zümrütköy’de Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı. Buna göre, 13 Aralık 2020 saat 08.00 ile 14 Aralık 2020 saat 08.00 saatleri arasında, Bostancı ve Zümrütköy’den sonra en çok yağış metrekareye 24 kg ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.

Doğancı’ya 22 kg, Gaziveren’e 21 kg, Taşpınar’a 18 kg, Lefke 10 kg, Boğaz’a 4, Beylerbeyi ve Girne’ye de 3 kg yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 2 kg yağış kaydedildi.

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