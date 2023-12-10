En çok yağış nereye düştü?

Daireden verilen bilgiye göre, metrekareye Vadili ve Yeşilırmak'a 2 kg, Çamlıbel, Gemikonağı, Doğancı, Zümrütköy ve Alsancak’ta ise 1 kg yağış düştü.
Yağmur yağan diğer bölgeler ise metrekareye 0,1 ile 0,5 kg yağış aldı.
Daireden verilen bilgiye göre, metrekareye Vadili ve Yeşilırmak'a 2 kg, Çamlıbel, Gemikonağı, Doğancı, Zümrütköy ve Alsancak’ta ise 1 kg yağış düştü.
Yağmur yağan diğer bölgeler ise metrekareye 0,1 ile 0,5 kg yağış aldı.
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