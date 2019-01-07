En değerli Türk futbolcu oldu: 73.9 milyon euro

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek 100 futbolcu açıklandı. Listede Türkiye'den 1 futbolcu yer aldı.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek 100 futbolcu açıklandı. Listede Türkiye'den 1 futbolcu yer aldı. Belirlenen değeriyle Türk futbol tarihine geçti.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak 2019 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi. Listede 100 milyon euro'nun üzerinde 27 futbolcu yer aldı. Listede yer alan tek Türk futbolcu ise Türk futbol tarihine geçti.

Roma formasını giyen Cengiz Ünder'in değeri 73.9 milyon euro olarak açıklandı. Cengiz sıralamada 64. sırada yer aldı.

Cengiz Ünder ilk 100'de yer alan tek Türk futbolcu oldu.