En fazla yağış Dipkarpaz ve Kırıkkale’de kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Dipkarpaz ve Kırıkkale’de kaydedildi.

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Dipkarpaz ve Kırıkkale’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

““Dipkarpaz, Kırıkkale 9 kg/m², Koruçam 8 kg/m², Türkeli 5 kg/m², Zaferburnu 4 kg/m², Girne 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,2 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.