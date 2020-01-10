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En fazla yağış nereye düştü?

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Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağmurun metrekareye 29 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.
En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’ı metrekareye 8 kg ile Kaleburnu ve Ziyamet; 6 kg ile Sipahi ve 5 kg ile Yenierenköy takip etti.

Yağmur alan diğer yerlerde ise 5 kg/m²’nin altında yağış ölçüldü.

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