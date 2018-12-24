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En fazla yağış Zafer Burnu ve Dipkarpaz’a düştü

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Meteoroloji Dairesi, hafta sonu en fazla yağışın Zafer Burnu ve Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.
En fazla yağış Zafer Burnu ve Dipkarpaz’a düştü

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu en fazla yağışın Zafer Burnu ve Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, 23 – 24 Aralık tarihleri ve 08.00 saatleri arasında Zafer Burnu 4 kg/m², Dipkarpaz 3 kg/m², Akdeniz, Selvilitepe, Sipahi, Bostancı, Yenierenköy, Kalkanlı, Güzelyurt, Doğancı, Taşkent 2 Kg/M², Türkeli, Yeşilırmak, Karaoğlanoğlu, Boğaz, Çamlıbel, Ercan, Mehmetcik, Alsancak, Lefkoşa, Zümrütköy, Girne, Gaziveren 1 Kg/M² yağış aldı.

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 Kg/M²’den az yağış kaydedildi.

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