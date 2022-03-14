En fazla yağmur Beylerbeyi’nde kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 19 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 19 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beylerbeyi 19 kg/m² Tatlısu 13 kg/m², Kantara 12 kg/m², Yeşilırmak 11 kg/m², Girne, Boğaz 10 kg/m², Alsancak 8 kg/m², Taşkent 7 kg/m², Akdeniz, Esentepe, Yenierenköy 6 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.