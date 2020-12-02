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Engelliler Derneği Başkanı Yücetürk’ten 3 Aralık Açıklaması

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“Engelli Camiasını Rahatsız Eden Sorunların Başında İş Ve Aş Meselesi Geliyor”
Engelliler Derneği Başkanı Yücetürk’ten 3 Aralık Açıklaması

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Engelli camiasını rahatsız eden sorunların başında iş ve aş meselesi geldiğini söyleyen Yücetürk “Gün dolayısı ile 2006 yılından beri kamuya tek bir engellinin istihdam edilememesinin hesabı hükümet edenlere sorulacaktır” dedi.

Açıklamasına “2010 yılında KKTC Meclisi’nde oy birliği ile geçen ama bugüne kadar tüzükleri bile yapılamayan tozlu raflarda bekleyen insan hakları bildirgesi yasasının hesabı sorulacaktır” şeklinde devam eden Yücetürk, 30 yıldan beri üzerinde çalışılan ancak sürekli kadük olan Özel Eğitim Yasasının Meclisten halen çıkarılamamasının hesabını da soracaklarını dile getirdi.

Yücetürk, 45 yıldır üzerinde özveri ile uğraş verdikleri Engelliler Dairesi’nin açılamamasının; 2014 yılında temeli atılan ama bugüne kadar tamamlanamayan engelsiz yaşam evi inşaatının; 2016’da İmar Yasası altında Engelli Standartları Tüzüğü’nün çıkarılmasına rağmen engellinin rahatça ulaşım, dolaşım ve erişimini sağlayacak alt yapılarda hiçbir gelişme sağlanamadığının; 1993 yılında yasalaşan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın 1994’te yapılan yasa tüzük değişikliği ile “engelliden çok hastalara ve madde bağımlılarına hizmet vermesinin” hesabının sorulacağını kaydetti.

“Ülkede yaşayan 6 bin engellinin sesi olarak ülkemizde var olan çeşitli sorunları dile getirmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi Engellilerin Sosyal ve Ekonomik açısından var olan sorunlarını ilgili mercilere iletmeyi bir görev bileceğiz” diyen Yücetürk, gün dolayısıyla düzenleyecekleri basın toplantısında bu konulara değinileceğini de belirtti.

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