EOKA-B’nin katlettiği 14 çocuğun cenaze töreni yurdumuzun tarihindeki başka bir kara sayfayı hatırlatmaktadır

Ağustos 1974’te Kıbrıslıtürk köyleri Atlılar, Sandallar ve Muratağa’da EOKA-B’ciler tarafından katledilen 4 aydan 15 yaşına kadar 14 çocuğun cenaze töreni EOKA-B faşizmi tarafından Kıbrıslıtürk kadınların ve çocukların katliamlarını ve yurdumuzun tarihindeki başka bir kara sayfayı hatırlatmaktadır. AKEL çocukların ailelerine en içten taziyelerini sunmaktadır.

Kıbrısrum aşırı sağının işlediği korkunç cinayetler hakkında susma ve görmezden gelme teşebbüsü, tıpkı Türk şoven aşırı sağının işgali meşrulaştırmak ve iki toplumun barış içerisinde birlikte yaşamasının güya imkânsız olduğuna ikna etmek için bu katliamları istismar etme çabası gibi tahrik edici ve ikiyüzlüdür. Tarih, iki toplumda da faşistlerin Darbe, Türkiye’nin istilası ve işlediği zulümle doruğuna çıkan Kıbrıs’ı bölme planlarında en iyi maşalar olduğunu yazmaktadır. Bütün bu acıları yaşayan, yerinden yurdundan olan, kanı dökülen halk olmuştur.

AKEL’e göre böylesi suç ve cinayetlerin sorumluluğu toplu olarak bir topluma yüklenemez. Kıbrıslırum faşistlerin işledikleri suç ve cinayetlerden Kıbrıslırum toplumunun tümü sorumlu görülemez. Tıpkı Kıbrıslıtürk toplumunda faşistlerin işledikleri suç ve cinayetlerden Kıbrıslıtürk toplumunun sorumlu görülemeyeceği gibi. Ancak katillerin ve kurbanların milliyeti ne olursa olsun, halkımıza karşı işlenen tüm korkunç cinayetlerin ve suçların soruşturulmasını talep etmek tüm Kıbrıslıların sorumluluğundadır. Benzer acı ve trajedilerin bir daha asla yaşanmaması için halkımızın çektikleri hakkında tüm gerçeği bilmek, genç nesillere öğretmek ve şovenizme karşı mücadele etmek hepimizin sürekli bir sorumluğu ve yükümlülüğüdür.

http://www.akel.org.cy/.../eoka-bnin-katlettigi-14.../