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EÖP’ten çekler konusunda acil önlem talep etti

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Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Bakanlar Kurulu’nun bankaları açma kararının ardından piyasada olan çeklere “karşılıksızdır” mühürünün vurulmasının işletmelerin sonunu getireceğini belirtti ve bu konuda önlem alınmasını istedi.
EÖP’ten çekler konusunda acil önlem talep etti

EÖP’den yapılan açıklamada, tüm sektörlerin kapalı olmasına karşın bankaların 15 Şubat Pazartesi (yarın) açılacak olmasının işletmeleri çok büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacağı hatırlatılarak hükümet yetkililerine çağrıda bulunuldu ve kapalı olunan süre içerisinde işletmelerin tahsilatlarını gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı dikkate alınarak konu ile ilgili acil bir düzenlemeye gidilmesi, çeklerin üzerine “karşılıksız” mühürünün vurulmaması, bunun “yerine Covid-19 nedeni ile yetersiz bakiye” işlemine tabi tutulması talep edildi.

Vadeli borçlu hesaplar ve kredi taksitlerinin yeniden yapılandırılmasına olanak verilmesini de talep eden Ekonomik Örgütler Platformu, bu işlemleri kolaylaştırmak bakımından devletin, 31 Mart tarihine kadarki süreci kapsayacak şekilde, vergi ve harçlarından feragat etmesinin gerekli olduğunu da vurguladı.

EÖP yetkilileri, hükümetin, ülke ekonomisi adına bu konuda duyarlı davranma sorumluluğu olduğuna vurgu yaparak gerekli düzenlemelerin geç olmadan yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ettiler.

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