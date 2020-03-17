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Ercan Havalimanı Düzenli Dezenfekte Ediliyor

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T&T Ercan Havalimanı’nda Corona Virüs vakalarına karşılık yolcu sağlığı ve uçuş güvenliği nedeniyle önlemler artırıldı. Havalimanı düzenli olarak dezenfekte edilirken, yolcular için de belirli noktalara sıvı el dezenfektanları konuldu.
Ercan Havalimanı Düzenli Dezenfekte Ediliyor

 T&T Ercan Havalimanı’nda Corona Virüs vakalarına karşılık yolcu sağlığı ve uçuş güvenliği nedeniyle önlemler artırıldı. Havalimanı düzenli olarak dezenfekte edilirken, yolcular için de belirli noktalara sıvı el dezenfektanları konuldu.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, KKTC hükümetinin aldığı kararlar çerçevesinde Ada’nın en önemli giriş noktası olan Ercan Havalimanı’nda Corona virüsüne karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bu çerçevede düzenli olarak dezenfekte uygulaması yapıldığını söyledi. 

Özel kıyafetler giyen ekiplerin her gün Ercan Havalimanı’nda virüs kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfekte edildiğini kaydeden Özçelik, yolcuların havalimanına giriş yaptığı güvenlik ve pasaport noktaları, checkin- bagaj teslim noktaları, danışma noktaları, gelen ve giden yolcu salonları, tuvaletler, mescit, bebek bakım odaları, dutty-free, bagaj taşıma arabaları, x-ray kutuları, yiyecek bölümleri ve uçağa binmek için kullanılan kapılarda ilaçlamaların yapıldığını kaydetti. 

“YOLCU SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR”

Ekiplerin, gün boyu dezenfektan işlemlerinin birçok noktada uygulandığı havalimanında yolcuların bulunmadığı saatlerde ise özel cihazlar yardımıyla dezenfektan püskürtüldüğünü kaydeden Özçelik, ayrıca havalimanının birçok noktasına yolcuların virüslere karşı korunması için sıvı el dezenfektanları konulduğunu da ifade etti.
 
Özçelik, personelin de korunması maksadı ile maske ve eldiven temin edildiğini, corona virüsüne karşı personelin kendisini nasıl koruması gerektiği yönünde ise doktorlar tarafından personele bilgilendirmeler yapıldığını belirtti.  
 
Yolcuların ve havalimanı çalışanlarının güvenliğine ve sağlığına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Özçelik, dezenfekte işleminin periyodik aralıklarla devam edeceğini de belirtti.
   
Özçelik, bu çerçevede Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Muhaceret, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Değirmenlik Belediyesi ile koordineli olarak çalıştıklarını kaydetti. 


 T&T Ercan Havalimanı’nda uçuş operasyonlarının devam ettiğini de kaydeden Özçelik, son günlerde sosyal medyada çift yönlü KKTC uçuşlarının durdurulduğu ve Ercan Havalimanı’nın karantinaya alındığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, bu gibi paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi.

 Özçelik, doğru bilgi ve açıklamaların Ercan Havalimanı sosyal medya hesapları olan, 
Instagram: @kibrisercanhavalimani 
Twitter: @TTErcanAirport
linkedln: ErcanHavalimanı 
Facebook: Ercan Havalimanı
adreslerinden düzenli olarak yapıldığını söyledi. 

Yolcuların uçuşları hakkında detaylı bilginin alınabilmesi için Ercan Havalimanı Danışma Hattı 

Yurt içi 0392 600 5000
Yurt dışı 0090 392 600 5000 
Yurt içi 0533 850 65 85 
Yurt dışı 0090 533 850 65 85 numaralı cep telefonunu arayabileceklerini ifade eden Özçelik, ayrıca yeni kurulan 0533 850 65 85 numaralı WhatsApp danışma hattına da yolcuların ulaşabileceğini söyledi.

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