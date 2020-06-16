  • BIST 110.940
  • Altın 380,001
  • Dolar 6,8425
  • Euro 7,6851
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Ercan Havalimanı uçuşlara hazır

» »
KKTC’nin dünyaya açılan tek penceresi konumundaki Ercan Havalimanı, KOVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 22 Mart 2020’de hizmetlerine geçici olarak ara vermişti.
Ercan Havalimanı uçuşlara hazır

KKTC’nin dünyaya açılan tek penceresi konumundaki Ercan Havalimanı, KOVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 22 Mart 2020’de hizmetlerine geçici olarak ara vermişti.

Bakanlar Kurulu’nun kararları uyarınca kapılarını yeniden açmaya hazırlanan havalimanına yarın Pegasus Hava Yolları, 20 Haziran’da ise Türk Hava Yolları KKTC-TC karşılıklı sefer düzenleyecek.

Her iki hava yolu şirketi 1 Temmuz’da’ ise seferlerini artırarak uçuşlara devam edecek.

Kovid -19’a karşı yapılan hazırlık çalışmalarına işaret eden T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, terminalde güvenlik noktaları, check-in, gelen ve giden yolcu salonları, muhaceret kontrol bölümlerinde sosyal mesafe ve hijyen odaklı olarak yeni bir sisteme geçtiklerini belirterek, KOVID-19 geçene kadar havacılıkta bundan sonra yeni bir dönemin başladığını kaydetti.

Özçelik, havalimanının uçak seferlerine kapalı olduğu dönemde kendi ve Değirmenlik Belediyesi’nin sağlık ekipleri tarafından terminalin her noktasının düzenli olarak ilaçlandığını, ilaçlamanın bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Özellikle terminal girişlerine termal kamera, dezenfektanlı paspas, sosyal mesafe çizgileri ve tüm terminalde el dezenfektan istasyonlarının yerleştirildiğini kaydeden Özçelik, Sağlık Bakanlığı’na ait termal kameralarda yolcuların dikkatle sıcaklıklarının ölçülmesine devam edileceğini ayrıca güvenlik taraması öncesinde insanlar arasında yeterli sosyal mesafenin korunmasını sağlayacaklarını belirtti.

Özçelik, T&T Ercan Havalimanı’nda uçuşların durduğu dönem iyi kullanılarak, mevcut pistinin sorunlu bölümlerinin yeniden yapıldığını kaydetti.

Apron ile taksi yollarının çizgilerinin yenilendiğini pist boyama işleminin ise Temmuz ayında yapılmasının planlandığını ifade eden Özçelik, havalimanındaki elektronik bölümlerin de bakımının yapıldığını belirtti.

Değirmenlik Belediyesi tarafından havalimanı etrafında peyzaj düzenlemesi yapıldığını da ifade eden Özçelik, sağlık açısından herkesin alınan kurallara uymasını istedi.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'yı saran kötü koku Güney'de de gündem oldu16 Haziran 2020 Salı 17:24
  • Akıncı-Tatar ile görüşecek16 Haziran 2020 Salı 17:21
  • Güney Kıbrıs: 922 test, 0 vaka!16 Haziran 2020 Salı 17:20
  • Eski Başbakan Soyer: "Bakanlar polise ifade vermeli"16 Haziran 2020 Salı 17:19
  • Limandan çıkış yapamadan yakalandı16 Haziran 2020 Salı 17:18
  • Özersay ve Çavuşoğlu telefonda görüştü16 Haziran 2020 Salı 17:11
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Fenerbahçeliler Derneği heyetini kabul etti16 Haziran 2020 Salı 16:29
  • Shakespeare'in büstü kayıp16 Haziran 2020 Salı 16:21
  • Yeni Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan16 Haziran 2020 Salı 16:16
  • Tatlısu-Girne anayolunda trafik kazası... 1 ölü, 3 yaralı16 Haziran 2020 Salı 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti