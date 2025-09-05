  • BIST 10765.91
Ercan'da "İzciliğin İzi" sergisi

Ercan Havalimanında, "İzciliğin İzi" isimli sergi açıldı.
Ercan’da "İzciliğin İzi" sergisi

T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden verilen bilgiye göre, sergide, Kıbrıs’ta 1920’den 1963’e izcilik faaliyetleriyle ilgili 50 fotoğraf yer alıyor.  Havalimanı giden yolcu bölümünde pasaport kontrol noktasının ardına kurulan sergide yer alan fotoğraflar öğretmen ve izci Serhat Bayar tarafından eski izcilerin arşivlerinden derlendi. 

Serginin açılış töreninde konuşma yapan Serhat Bayar, Kıbrıs Türk İzcilik tarihine ışık tutan sergideki fotoğrafların çekildiği yılların Kıbrıs’ta izciliğin altın çağları olduğuna işaret ederek, izciliğin çatışmalar ve yanlış izcilik politikalarından dolayı ivme kaybedip, uluslararası etkinliklerden uzak kaldığını söyledi.

İzciliğin, Kıbrıs Türk eğitim tarihinin mihenk taşlarından biri olduğunu vurgulayan Bayar, birçok eğitimci liderin Kıbrıs Türk izciliğinin dünyaya tanıtılmasında önemli görevler üstelendiğini ve birçok başarıya imza attığını belirtti.

Geçmişte örgütsel yapısıyla Kıbrıs Türk izciliğinin dünya izciliğinin bir parçası olduğunu ancak bugün bölündüğünü ifade eden Serhat Bayar, Kıbrıs Türk izciliğinin, dünyadaki izcilik anlayışından çok farklı bir kulvarda yol almasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bayar, “İzciliğin izi” isimli sergiyi, izci eğitimcilerine ve Kraliçe ll. Elizabeth tarafından izcilikte yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı imparatorluk madalyasıyla ödüllendirilen Londra'da yaşayan babası Celal İzcibayar’a ithaf etti.

 

