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Ercan’da Kalan Çok Sayıda Mal Açık Artırmaya Sunuluyor

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Ercan Havalimanı’ndaki Gümrük Şube Amirliği’nde bulunan değişik türde çok sayıda mal, 6 Ocak’ta açık artırmayla satışa sunuluyor.
Ercan’da Kalan Çok Sayıda Mal Açık Artırmaya Sunuluyor

Ercan Havalimanı’ndaki Gümrük Şube Amirliği’nde bulunan değişik türde çok sayıda mal, 6 Ocak’ta açık artırmayla satışa sunuluyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve malların dökümü de verilen duyuruda, söz konusu malların 6 Ocak 2021 saat 10.00’a kadar gümrük yasalarına uygun olarak vergisi ödenerek gümrükten kurtarılmamaları halinde açık artırmayla satılacağı belirtildi.

Duyuruda, gümrük idaresinin en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda olmadığı kaydedildi.

Vergisi ödenerek gümrükten kurtarılması halinde satışa sunulacak mallar arasında “laptop ve aksamları, ayakkabı, kitap, balık oltası, led labma, tespih, takma saç, peruk, takma kirpik, oto aksamları, boru, cam bardak, saat, elektronik cihazlar, hediyelik eşyalar, amfi, USB, kartuş, kulaklık, golf topu, iç çamaşırı” gibi değişik ürünler yer alıyor.

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