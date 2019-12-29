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Ercan'da sahte evrak ve tutuklama

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Ercan'da sahte evrak ve tutuklama
Ercan'da sahte evrak ve tutuklama

Ercan Havalimanı’nda görevli memura sahte kimlik veren şahıs tutuklandı. Polis Basın Bültenine göre, 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Ercan Havalimanı’nda A.Ö (E-34) vize borcu olduğu gerekçesi ile tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş TC kimlik kartını görevli memura verdi.
Belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edilen bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.


ZİYAMET’TE EV YANGINI   
Ziyamet’te dün Cemal Özer’e (E-54) ait ikametgâhın oturma odası içerisinde muhtemelen sönmemiş sigaranın koltuk üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu 1 adet çekyat koltuk, 1 adet televizyon, ahşap tavan kaplaması ve oda içerisindeki elektrik aksamları tamamen, 1 adet çekyat koltuk, 2 adet tekli, 2 adet ikili, 1 adet üçlü koltuk, 1 adet ahşap sehpa, 1 adet halı yandı. Soruşturma devam ediyor. 

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