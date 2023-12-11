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Ercan'da sistem çöktü, elektrik sorunu yaşanıyor...

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Ercan'da sistem çöktü, elektrik sorunu yaşanıyor...
Ercan'da sistem çöktü, elektrik sorunu yaşanıyor...

Ercan Havalimanı'nda  sistem çöktü, elektrik sorunu yaşanıyor...

Sorun nedeni ile uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Arızanın Ercan'da bulunan Meteoroloji binasında olduğu öğrenilirken jeneratörlerin de çalışıp devreye girmediği kaydedildi.

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