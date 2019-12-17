Erdoğan Cenevre'de: Petrol kuyularını korumaya harcanan çaba varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) düzenlediği 1. Küresel Mülteci Forumu’na eş başkan olarak katıldı.

Cenevre’deki konuşmasında Erdoğan şunları söyledi:

“Bugün dünya üzerinde 260 milyona yakın göçmen bulunuyor, insanlar sadece daha iyi bir iş, iyi bir ülke değil, çocukları için iyi bir gelecek için de göçe zorlanıyor.

“Türkiye düzensiz göç ve mültecil akınlarının yükünü dünyada en ağır hisseden ülkelerin başında geliyor. ŞU anda sadece 3.7 milyonu Suriye olmanı, 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz.

“Suriye’de çatışmalar başladıktan sonra açık kapı politikası uygulayarak hiçbir mülteciyi geri göndermedik.

“Biz din, dil ırk, etkin köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

“Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, düşmanlaştıracak hiçbir olay yaşanmadı.

“Devlet olarak vatandaşlarımıza hangi imkânları sağlıyorsak ülkemize sığınanlara da aynı imkânları sağlıyoruz.

"Sınır illerimize saldıran terör örgütlerine destek verildi. Suriye'de 9 yıldır yaşanan insanlık dramını Halep'teki şu duvar yazısı çok net anlatmaktadır: Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi. Petrol kuyularını koruma amacına harcanan hiçbir çaba varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır.

"Sesleniyorum; o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere yerleştirelim. Ama buna yanaşmıyorlar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım."