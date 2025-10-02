Kolombiya, İsrail'le Serbest Ticaret Anlaşması'nı feshetti, diplomatları ülkeden kovdu

  • BIST 11095.68
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze’ye insani yardım götüren filoya baskın yapan İsrail’e tepki göstererek diplomatik ilişkileri askıya aldı ve Serbest Ticaret Anlaşması'nı feshetti.
Gazze'ye insani yardım götürmek ve ablukayı delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu gemilerine baskın yapan İsrail'e uluslararası tepki büyüyor. İspanya ve İrlanda'nın ardından Kolombiya da İsrail'i en üst düzeyde kınadı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya karşı atacakları somut adımları açıkladı.

"DIŞİŞLERİ İSRAİL'E DAVA AÇMALI"

Uluslararası Sumud Filosu'nda bulunan iki Kolombiyalı aktivistin alıkonulduğuna ilişkin bir haberi paylaşan Petro şu ifadeleri kullandı: "Eğer bu bilgi doğruysa, Netanyahu’nun yeni bir uluslararası suçu söz konusu.

Filistin ile insani dayanışma faaliyetlerinde bulunan 2 Kolombiyalı kadın uluslararası sularda gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanlığı gerekli tüm girişimlerde bulunmalı, hatta İsrail yargısı nezdinde de dava açmalıdır. Uluslararası avukatları Kolombiyalı avukatlarımızla birlikte ülkemizin yanında olmaya davet ediyorum.
İsrail ile Serbest Ticaret Anlaşması derhal feshediliyor.

Kolombiya’daki tüm İsrail diplomatik heyeti ülkeden ayrılıyor."

TRUMP'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

İsrail'in Gazze'de yaptığı kıyımı soykırım olarak niteleyen Gustavo Petro, Filistin’e destek gösterilerine katılarak tahrik edici eylemlerde bulunduğu suçlamasıyla vizesinin iptal edilmesine tepki göstererek, "Trump BM’nin kuruluş ilkelerini ihlal ediyor" demişti.

