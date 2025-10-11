ABD Başkanı Trump: Gazze'de ateşkes devam edecek

  • BIST 10720.36
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin pazartesi Mısır'da düzenlenecek törene birçok ülke liderinin katılacağını belirterek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından Gazze gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, "Sanırım (pazartesi) erken saatlerde Knesset'te konuşma yapacağım, sonra da Mısır'a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi." diye konuştu.

Gazze'de uygulanmaya başlayan ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya için "iyi bir şey" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze'nin ötesinde bir şey. Bu Orta Doğu'da barış demek, bu çok güzel bir şey." şeklinde konuştu.

Trump, ateşkesin devam edeceğinden emin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt vererek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum. Herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu." ifadelerini kullandı.

İran ve Rusya gibi ülkelerin de Hamas-İsrail ateşkes sürecine pozitif katkı verdiklerini görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Trump, bu durumdan dolayı bölge barışı için umutlu olduklarını aktardı.

Trump, Gazze'nin yeniden inşa sürecinde bölgedeki bazı Arap ülkelerini işaret ederek, isim vermeden bu ülkelerin Gazze'nin inşa sürecinde sorumluluk almaya hazır olduklarını ima etti.

    ÇOK OKUNANLAR
