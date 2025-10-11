  • BIST 10720.36
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor

Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze’den çekilmeye başlamasıyla birlikte binlerce Gazzeli yerinden edildiği evine dönüyor.
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor

 Gazze Şeridi'nde ateşkesin devreye girmesiyle beraber binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye başladı.

İsrail ordusunun ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentindeki evlerine dönüyor.

Filistinliler dönüş yolunda Gazze’nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid Caddesi'ni kullanıyor.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

