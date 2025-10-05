Trump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Trump, Gazze Şeridi’nde ateşkese varılmasını öngören planına ilişkin OLARAK açıklama yaptı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine takası başlayacak ve bir sonraki çekilme aşaması için koşulları oluşturacağız."
Trump, barış planı kapsamındaki hatlara ilişkin haritayı da paylaştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.