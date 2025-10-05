  • BIST 10858.52
SON DAKİKA Trump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ilk çekilme hattını kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hamas'ın onaylaması durumunda ateşkesin ve esir takasının derhal uygulanacağını söyledi.
Trump, Gazze Şeridi’nde ateşkese varılmasını öngören planına ilişkin OLARAK açıklama yaptı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine takası başlayacak ve bir sonraki çekilme aşaması için koşulları oluşturacağız."

Trump, barış planı kapsamındaki hatlara ilişkin haritayı da paylaştı.

