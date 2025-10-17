  • BIST 10061.73
İsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

İsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Son dakika haberi... İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğusundaki beş kente 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal etti; Lübnan'ın güneyini hava saldırılarıyla vurdu.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarını düzenlediği şiddetli saldırıların bazılarının taş ocağı ve çimento fabrikalarını hedef aldığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları Nebatiye'deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bir bölgeyi hedef alan bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Fevka beldesinin kuzey kesimlerinde yer alan Ali et-Tahir bölgesine bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Sayda'daki Benaful beldesine iki, Sarafand ile Beysariye beldeleri arasındaki Herbe Duveyr bölgesine bir hava saldırısı düzenledi.

