  • BIST 10898.7
  • Altın 5762.826
  • Dolar 42.4927
  • Euro 49.3061
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Hakan Fidan yarın İran’a gidiyor

» »
Bölgesel güvenlik, ikili ilişkiler ve Gazze konuşulacak
Hakan Fidan yarın İran’a gidiyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İran'a ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Fidan'ın yarın İran'da mevkidaşı Abbas Erakçi ve İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Fidan’ın İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde, 2014'te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çatısı altında ikili ilişkilerin kurumsal yapısını daha da işlevsel hale getirme olanaklarını ele alması, bu çerçevede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliğinde YDİK'nin müteakip dokuzuncu toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi, güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çabaları ele alması planlanan Fidan'ın, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacına işaret etmesi, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye ile İran arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürmesinin önemini vurgulaması, Türkiye'nin, İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl çözüm bulunmasını desteklediğini dile getirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın ayrıca, İsrail’in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğunu vurgulaması, Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin güvenliği açısından taşıdığı önemi ve bölgesel sahiplenme ilkesini gündeme taşıması, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Gazze'ye ilişkin son kararı, mevcut ateşkesin muhafazası ve Gazze'nin yeniden imarı konusunda istişarelerde bulunması bekleniyor.

Görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesinin esas olduğunu ifade etmesi beklenen Fidan'ın, Güney Kafkasya'da huzur ve istikrarın muhafazası için ortaya konan çabaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetmesi, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan ihtilafın yatıştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

İKİLİ İLİŞKİLER

İran'la ekim ayı itibarıyla toplam dış ticaret hacmi, yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı en son 19 Temmuz 2022'de, İran Dışişleri Bakanı Erakçi de son olarak 21 Haziran'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanları seviyesinde toplanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin (YDİK) sekizinci toplantısı, 24 Ocak 2024'te Ankara’da düzenlenmişti.

 

Kaynak: AA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor11 Ekim 2025 Cumartesi 08:42
  • Gazze'de silahlar sustu, İsrail ordusu çekiliyor: Şimdi ne olacak?10 Ekim 2025 Cuma 13:27
  • Gazze’de ateşkes devreye girdi10 Ekim 2025 Cuma 09:04
  • Gazze’de anlaşma sağlandı09 Ekim 2025 Perşembe 12:21
  • Trump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!05 Ekim 2025 Pazar 13:10
  • İsrail ordusu operasyonları durduruyor04 Ekim 2025 Cumartesi 14:00
  • İsrail Gazze'ye gitmeye çalışan Sumud Filosu'na müdahale etti, onlarca aktivist gözaltında02 Ekim 2025 Perşembe 12:46
  • Kolombiya, İsrail'le Serbest Ticaret Anlaşması'nı feshetti, diplomatları ülkeden kovdu02 Ekim 2025 Perşembe 11:57
  • İsrail donanmasından Sumud Filosu'na baskın: 201 aktivist gözaltında02 Ekim 2025 Perşembe 11:15
  • İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sürüyor: Bir gemi Gazze'ye ulaşmak üzere02 Ekim 2025 Perşembe 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti