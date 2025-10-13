Trump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine ile Filistinli 1.966 esir serbest bırakıldı.

Esir takası devam ederken İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yapmak üzere İsrail meclisi Knesset'te ağırlandı.

Konuşmasına Netanyahu'yu alkışlatarak başlayan Trump, Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür etti.

Trump konuşması sırasında sol kanattan Hadaş partisi milletvekili Ofer Cassif tarafından yuhalandı ve salon bir anda karıştı. Cassif, dışarı çıkarıldı.

Milletvekilleri "Filistin'i tanıyın" sloganları attı.

Haaretz gazetesi, sol kanat milletvekillerinin "Filistin'i tanıyın" pankartı açtığını yazdı.

Trump, parlamentodaki ziyaretçi defterine şunları yazdı: "Benim için büyük onur, harika ve büyük bir gün, yeni bir başlangıç."



ABD Başkanı, burada gazetecilere "Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak" dedi.



MUHALEFET NETANYAHU'YU ALKIŞLAMADI



Trump, İsrail meclisinde alkışlarla karşılandı. Netanyahu da alkışlandı ancak muhalefet milletvekilleri Netanyahu'yu alkışlamayı reddetti ve ayağa kalkmadı.



"Bu, yeni bir Ortadoğu'nun tarihi şafağı. İsrail ve dünya için inanılmaz bir zafer" diyen Trump, şunları söyledi: "Amerika bu iki ebedi yeminle sizinle birlikte, asla unutmayın ve asla tekrar yaşamayın.



İsrail, silahlı kuvvetlerle kazanılabilecek her şeyi kazandı. Gazze'den İran'a kadar bu kızgın nefret sadece sefalet, acılar ve başarısızlık getirdi. Gazzelilerin tüm odağı, istikrar, güvenlik, onur ve ekonomik kalkınmanın temellerini yeniden kurmaya yönelmelidir."