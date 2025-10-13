  • BIST 10615.1
  • Altın 5484.597
  • Dolar 41.8017
  • Euro 48.3855
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATrump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı

Trump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı

» »
İsrail meclisinde kürsüye çıkan ABD Başkanı Trump, konuşması sırasında solcu Hadaş partisi milletvekili Ofer Cassif tarafından yuhalandı. Haaretz gazetesi, sol kanat milletvekillerinin "Filistin'i tanıyın" pankartı açtığını yazdı.
Trump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine ile Filistinli 1.966 esir serbest bırakıldı.

Esir takası devam ederken İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yapmak üzere İsrail meclisi Knesset'te ağırlandı.

Konuşmasına Netanyahu'yu alkışlatarak başlayan Trump, Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür etti. 

Trump konuşması sırasında sol kanattan Hadaş partisi milletvekili Ofer Cassif tarafından yuhalandı ve salon bir anda karıştı. Cassif, dışarı çıkarıldı.

Milletvekilleri "Filistin'i tanıyın" sloganları attı. 

Haaretz gazetesi, sol kanat milletvekillerinin "Filistin'i tanıyın" pankartı açtığını yazdı.

Trump, parlamentodaki ziyaretçi defterine şunları yazdı: "Benim için büyük onur, harika ve büyük bir gün, yeni bir başlangıç."

ABD Başkanı, burada gazetecilere "Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak" dedi.

MUHALEFET NETANYAHU'YU ALKIŞLAMADI

Trump, İsrail meclisinde alkışlarla karşılandı. Netanyahu da alkışlandı ancak muhalefet milletvekilleri Netanyahu'yu alkışlamayı reddetti ve ayağa kalkmadı.

"Bu, yeni bir Ortadoğu'nun tarihi şafağı. İsrail ve dünya için inanılmaz bir zafer" diyen Trump, şunları söyledi: "Amerika bu iki ebedi yeminle sizinle birlikte, asla unutmayın ve asla tekrar yaşamayın.

İsrail, silahlı kuvvetlerle kazanılabilecek her şeyi kazandı. Gazze'den İran'a kadar bu kızgın nefret sadece sefalet, acılar ve başarısızlık getirdi. Gazzelilerin tüm odağı, istikrar, güvenlik, onur ve ekonomik kalkınmanın temellerini yeniden kurmaya yönelmelidir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Trump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!05 Ekim 2025 Pazar 13:10
  • İsrail ordusu operasyonları durduruyor04 Ekim 2025 Cumartesi 14:00
  • İsrail Gazze'ye gitmeye çalışan Sumud Filosu'na müdahale etti, onlarca aktivist gözaltında02 Ekim 2025 Perşembe 12:46
  • Kolombiya, İsrail'le Serbest Ticaret Anlaşması'nı feshetti, diplomatları ülkeden kovdu02 Ekim 2025 Perşembe 11:57
  • İsrail donanmasından Sumud Filosu'na baskın: 201 aktivist gözaltında02 Ekim 2025 Perşembe 11:15
  • İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sürüyor: Bir gemi Gazze'ye ulaşmak üzere02 Ekim 2025 Perşembe 10:02
  • Sumud Filosu yüksek riskli bölgede: "İsrail müdahale hazırlığında"01 Ekim 2025 Çarşamba 11:21
  • Donald Trump: Hamas’ın ateşkes planına yanıt vermek için 3-4 günü var30 Eylül 2025 Salı 18:00
  • 'Gazze Planı' Katar ve Mısır aracılığı ile Hamas'a iletildi: İşte ilk tepki30 Eylül 2025 Salı 11:49
  • Türkiye dahil 8 İslam ülkesinden ortak bildiri: Gazze'de adil barışın yolu açıldı30 Eylül 2025 Salı 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti