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Erdoğan: Elektrik Kesintileri Devam Edecek

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KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrikte tüketimin çok yüksek olduğunu belirterek, üretim yetersizliğinden kaynaklı kesintilerin devam edeceğini söyledi.
Erdoğan: Elektrik Kesintileri Devam Edecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Müdürü Gürcan Erdoğan, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, ülke genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, elektrikte çok yüksek bir tüketim olduğunu ifade ederek, üretim konusunda yetersiz kalındığını vurguladı.

Erdoğan, yaz aylarında elektrik tüketiminde yükün artacağını belirterek, “Önümüzdeki yazı atlatabilmek için çareler arıyoruz. Önümüzdeki günlerde Bakan Sunat Atun’a ve Bakanlar Kurulu’na bir sunum yapacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şu anda üretim yetersizliğinden kaynaklı tüketimin karşılanamadığını ifade ederek, “Kesintiler devam edecek” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs’tan elektrik alındığını da belirten Erdoğan, orada da bir sıkıntı olduğunu, bugün verecekleri elektrik miktarını veremeyeceklerini aktardı.

Elektrik kesintileriyle ilgili bir program yapamadıklarını da kaydeden Erdoğan, kesintilerin olacağı saatlerin belli olduğunu ve “İnşallah bu sorun çözülecektir” dedi.

KIB-TEK Müdürü Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nden önümüzdeki günlerde jeneratörlerin gelmesini beklediklerini de vurgulayarak, Teknecik Elektrik Santrali’nde hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

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