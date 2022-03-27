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Erdoğan: Her akşam yatarken manda yoğurdu, medine hurması, kestane balı ve yulaf karışımı yerim, şifa…

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Erdoğan: Her akşam yatarken manda yoğurdu, medine hurması, kestane balı ve yulaf karışımı yerim, şifa…
Erdoğan: Her akşam yatarken manda yoğurdu, medine hurması, kestane balı ve yulaf karışımı yerim, şifa…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her akşam yatmadan yediği karışımı tavsiye ederek, "Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. İçine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa..." dedi.

Erdoğan çiftçilerle buluşmasında, “Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Eskişehir'de bizde olan belediyelerden biri, o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Bir de Ankara Mamak belediye başkanımız bakraç içinde temin ediyor. Tavsiye ederim" ifadesini kullandı. 

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