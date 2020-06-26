Erdoğan: Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık

Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. YKS öncesi öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, sınav tarihiyle ilgili tartışmalara da yanıt verdi. Sosyal medyaya mesafeli olup olmadığı sorusuna da "Nefret etsek böyle yaygın ve etkin kullanmazdık" yanıtı veren Erdoğan, Türkiye'de Twitter'da en çok takip edilen kişi olduğunu hatırlattı.
Sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük.
(YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.
- (YKS tarihi) Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur. Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler velilerle birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı.
- Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler (öğrenciler) büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin.
- Başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu. Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz.
- Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir.
- Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.
Dillerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız.
- Meslek liselerimiz bu süreçte (salgın) hiç boş durmadılar. Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar. İnsan evlatlarını birbirinden ayırt edebilir mi? Benim için de imam hatipli neyse meslek liseli de Anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir. İmam hatip meselesini çok fazla dile getirmemin sebebi 28 Şubat dönemindeki adeta bu okulları kökünden kazımak için haksız, hukuksuz, adaletsiz saldırılara dikkat çekmektir.
- (Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinin "Siz sosyal medyayı aktif kullanan bir siyasetçisiniz. Ama bazı açıklamalarınızdan sosyal medyayı sevmediğiniz veya mesafeli olduğunuz sonucu çıkıyor. Gerçekten bu böyle mi?" sorusu üzerine) Gerçeklere yüzümüzü kapatacak kadar hayattan kopuk değiliz. Bir siyasetçi olarak da gerçeklere gözümü kapamam, sesleri duymamam söz konusu değil. Hem göreceğim hem de bu sesleri duyacağım. Dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli bir mecra olduğunu biliyoruz. Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık.
- Ülkemizde 16.2 milyonu bulan takipçiyle Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu burada hatırlatmak isterim. Buradaki asıl mesele sosyal medyanın ve internet platformlarının her türlü yalanın, iftiranın, sapkınlığın serbestçe dolaşabildiği bir mecra haline getirilmesidir. Yanlış içeriği kaldırmadığı gibi düzeltilmesine de izin vermeyen internet mecralarının mahkeme kararlarını dahi hiçe saymasını görmezden mi geleceğiz? Telefonunuza sızılsa, kendinizin veya kardeşinizin mahrem görüntüleri çalınıp Twitter, Facebook'ta yayınlansa çaresiz kalacaksınız.Çünkü bu mecralar, bazı ülkelerde yaptıklarının aksine Türkiye'de mali veya hukuki muhataplarını sağlayacak temsilcilik açmaktan ısrarla kaçınıyorlar. Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır. Sosyal medya ve dijital platformlarda maddi ve manevi itibarı koruma hakkı olmalıdır. Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve ahlaki zeminde kullanabilmesini sağlamak devlet başkanı olarak görevimdir. Bu konuda güçlü hukuki bir altyapı oluşturmanın hazırlıkları içerisindeyiz. Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına inşallah yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız.
- Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaya çalışırken sizlere (öğrencilere) de 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz.
- Ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği tarihten bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük. Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor. Sağlığımız için hep birlikte kurallara uymaya devam edeceğiz, bundan taviz vermeyeceğiz.
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