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Erenköy Şehitleri İçin Mevlit Okutulacak

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Erenköy Şehitleri İçin Mevlit Okutulacak
Erenköy Şehitleri İçin Mevlit Okutulacak

Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin köşe taşlarından Erenköy direnişinin  56'ıncı yıl dönümü çerçevesinde, cuma günü, Erenköy şehitleri ve hayatını kaybetmiş gaziler için camilerde mevlit okutulacak.

Erenköy Mücahitler Derneği açıklamasında, "1964 Erenköy savaşlarında şehit olan ve bilahare vefat etmiş bulunan gazilerin ruhlarına, 7 Ağustos Cuma günü, öğle namazından önce; Hz. Ebubekir Camisi'nde, Şehitler Camisi'nde ve kazalardaki Merkez Camilerinde Mevlid-i Şerif okutulacağı" kaydedildi.

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