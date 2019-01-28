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“Ergenlik Dönemi” semineri verildi

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İskele Belediyesi Sağlık Birimi, okullardan gelen destek talebine yanıt vermeye devam ediyor.
“Ergenlik Dönemi” semineri verildi

SAĞLIK BİRİMİ’NDEN PSİKOLOJİK DESTEK 

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, okullardan gelen destek talebine yanıt vermeye devam ediyor. Ekibimiz bu kez, Şehit İlker Karter İlkokulu’ndan gelen talebe karşılık verdi. Sağlık Birimi Psikoloğumuz Yüksel Yılmazoğulları Akdel, İskele AKM’de ilkokul 5. Sınıf kız öğrencileri ile bir araya geldi.

“ERGENLİK DÖNEMİ” SEMİNERİ VERİLDİ

İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nden Uzman Psikolog Yüksel YılmazoğullarıAkdel tarafından verilen seminerin konusu ‘Ergenlik Dönemi’ oldu. 10 ile 20’li yaşlar arasında biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan önemli değişikliklerin olabileceğine dikkat çekildi.

Ergenlik döneminin başlamasında çevresel, kalıtsal ve ruhsal etmenlerin önemli roller oynadığına da dikkat çeken Psikolog Akdel, ergenlik döneminin genel özellikleri, gelişim aşamaları, fiziksel ve cinsel gelişim, duygusal-bilişsel değişim ve gelişimi, zihinsel gelişim, sosyal gelişim ve gelecekle ilgili problemler gibi bilgiler verdi. Seminerde ayrıca ergenlik döneminde beslenme ve temizliğe ayrıca dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

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