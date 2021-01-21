Erhan Arıklı: Acil Durum Hastanesi önündeki engelleri aşamıyoruz

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Acil Durum Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Acil Durum Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Canlı Yayınında konuşan Erhan Arıklı'nın açıklamaları şöyle:

"Acil Durum Hastanesi için Türkiye’den gelen proje yerli bir mimar tarafından imzalanıp vizeye gönderilemiyor. İnşaat Planlama dairesinde çalışanlar yetersiz imzalamıyor. Başbakan ben imzalarım dedi. Bina güvensiz olduğu için çalışanlar oraya gitmeye sıcak bakmıyor. Hastane 45 günde bitirildi 2 ayda hastaneyi açamadık. Elektrikte kaçak olursa hesabını veremeyiz. EMO’da haklı projeyi görmek istiyorlar. Mevzuatın aşılması gereken engeller var. Önümüze konulan engelleri aşmakta sıkıntı yaşıyoruz