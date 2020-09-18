Erhan Arıklı: "Haklı çıkmanın gururunu yaşıyoruz"

YDP ve YDP nin Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsım, uzun süreden beri kamuoyuna bunu anlatmaya çalışıyor ve federasyon tezinin artık gündemden kalktığını savunuyorduk.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Sayın Akıncı'ya ve federasyonu savunanlara bir jest manasını taşıyan 5+1 li zirve düşüncesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının resmi açıklaması ile tersyüz olmuştur.

TC Dışişleri Bakanlığının resmi açıklamasında "Federasyon adına her şey konuşulmuştur. Bundan sonra başka alternatifler konuşulmalıdır" denilerek federasyon temelli müzakereler döneminin kapandığını, bu tezin artık gündemden düştüğü açıkça vurgulanmıştır.

YDP ve YDP nin Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsım, uzun süreden beri kamuoyuna bunu anlatmaya çalışıyor ve federasyon tezinin artık gündemden kalktığını savunuyorduk.

Bizim dışımızdaki Cumhurbaşkanı adaylarından bazıları kampanyalarında; "Federasyondan başka şey konuşmayız" derken, diğer bir kısmı ise federasyonu da konuşmaya hazır olduklarını söylemekte idiler...

TC Dışişlerinin bu resmi açıklamasından sonra sanırım bütün adaylar kampanya tezlerini yeniden gözden geçirecekler ve YDP nin çizgisine geleceklerdir.

YDP olarak Federasyon konusunda bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşıyor, takdiri Kıbrıs Türk kamuoyuna bırakıyoruz.